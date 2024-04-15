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Prima il Tribunale civile di Roma, poi il TAR del Lazio: risarcimenti per oltre un milione. La Cassazione riapre anche [...]
Food for Profit, Confeuro: “Fare piena chiarezza. Tutelare allevatori italiani”
“La campagna di demonizzazione nei confronti del vino, partita anni fa in alcuni Paesi europei, ha già prodotto una contrazione delle vendite e una v [...]
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Scrittrice e sceneggiatrice, tra le voci più autorevoli del fumetto e della narrativa thriller italiana, insignita del prestigios [...]
Da Andrea Rivera a Daniele Fabbri, un villaggio ad alta quota con un ricchissimo cast di artisti, tra arte, musica, comicità C [...]
Il 26 luglio, una notte magica pensata per coinvolgere attivamente le famiglie e i loro amici a quattrozampe attraverso giochi, s [...]
Sul palco prima della proiezione del film “Tutta la vita davanti”, con Sabrina Ferilli e Micaela Ramazzotti, numerosi ospiti nel [...]
Artista romano conosciuto a livello internazionale, co-fondatore e direttore creativo di tokidoki, sarà celebrato con l’assegnazi [...]
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Si è aperta a Fiera Roma la 14ª edizione di Motodays, la manifestazione di riferimento per il mondo delle due ruote nel Centro-Sud Italia La prima [...]
Il 16 e 17 novembre al Teatro della Croce Rossa Italiana di Roma, in apertura il convegno "Mondo Pet: Prima, durante e dopo di noi. Aspetti tributari [...]
Fondazione Italia Digitale e WINDTRE inaugurano all'Associazione Civita il roadshow nazionale patrocinato a Roma da Regione Lazio e Roma Capitale. Al [...]
A Roma, la presentazione dell'opera di Alberto Dionisi dedicata alla lotta contro l'anoressia. Un connubio tra versi poetici e metafore sportive per [...]
Fino al 30 agosto, una lunga serie di emozioni formato famiglia ed accontentare le esigenze di grandi e piccini, all’insegna dell [...]
Il 30 giugno, alle 20, a Eur Social Park. Il dibattito prima della proiezione del film “Loro” di Paolo Sorrentino Il valore de [...]
La presentazione in anteprima nazionale a Roma alla XXVI edizione di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, nella serata di lunedì [...]